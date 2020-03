Tålmodighed brugt op - grillbarens toilet er låst fra på mandag

Grillbarens ejer har mistet sin tålmodighed. Døren til toilettet på Skovgrillen i Ribe er fra mandag morgen lukket for alle andre end grillens egne kunder. Bilister, der normalt benytter toilettet på rastepladsen overfor, er i stigende grad begyndt at benytte sig af grillens toilet, fordi Vejdirektoratet har lukket rastepladsens toilet i forbindelse med vejarbejde.

Det irriterer grillens ejer Cindy Aggertoft, som forgæves har forsøgt at få en ordning i stand med både Esbjerg Kommune og Vejdirektoratet.

Hendes kunder skal bede om nøglen, hvis de vil benytte toilettet. Alle andre må pænt finde sig et andet sted at forrette deres nødtørft.

- Jeg holder toilettet pænt og rent for mine kunder og ikke for pendlere, siger Cindy Aggertoft.

Hun har forgæves appelleret til både Vejdirektoratet og Esbjerg Kommune i håbet om, at de i fællesskab ville finde en løsning på problemet.

- Hvis jeg skal lægge toilet til andre end mine kunder, må de jo give mig et acontobeløb hver måned til rengøring, håndklædeskift, vand og sæbe, siger hun.

Intet midlertidigt toilet

Fredag blev det i Teknik & Byggeudvalget besluttet, at Esbjerg Kommune ikke at ville sætte et nyt toilet op.

Udvalgsformand Søren Heide Lambertsen (løsgænger) fortæller, at Vejdirektoratets besked til Esbjerg Kommune er, at der ikke bliver stillet et midlertidigt toilet op, mens vejarbejdet står på.

- Det må være rart for Cindy at få en afklaring, og jeg kan godt forstå hendes frustration. Men jeg anser det ikke for sandsynligt, at vi finder frem til en aftale med Vejdirektoratet, siger han og tilføjer:

- Kommunen kan ikke sætte et toilet op, som Vejdirektoratet har lukket. Vi har lige lukket flere offentlige toiletter. Det er ikke mere prisen men driften, der er et problem, siger han.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra Vejdirektoratet, der dog endnu ikke vendt tilbage.