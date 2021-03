Smittetallet stiger i den største by - og holder sig ellers stort set i ro

Lørdagens opgørelse af smittetallet fra Statens Serum Institut, (SSI), dækker på grund af tekniske problemer kun over 21 timer mod normalt 24 timer.

Det gør det generelt vanskeligt at vurdere udsving i antallet af smittede.

For Esbjerg taler tallene dog deres tydelige sprog, da der lørdag er 80 smittede opgjort over de seneste syv dage mod 69 fredag.

Det falder sammen med, at der de seneste dage er konstateret et stigende antal smittede i boligområdet på Stengårdsvej i Esbjerg.

Kolding har lørdag 143 smittede mod 162 fredag. Her skal det dog bemærkes, at hvis opgørelsen omfattede 24 timer, ville smittetallet forholdsmæssigt formentligt være på samme niveau som fredag.

Vejle har 170 smittede lørdag mod 185 fredag - også her spiller det ind, at smittetallet er opgjort over 21 timer, hvorfor det kan antages, at det reelle smittetal over 24 timer er steget en smule fra fredag.

Kolding er på 4.-pladsen over kommuner med fleste smittede pr. 100.000 indbyggere, mens Vejle er nr. seks.

På landsplan indgår 167.567 test taget i løbet af 21 timer. Kun to gange er der på et helt døgn kommet svar på flere test.

Det svarer til, at 0,24 procent af dem har været positive. Tallet, der også kendes som positivprocenten, er det laveste i tæt på tre uger.