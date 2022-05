Team Esbjerg-direktør: Final 4 kan sikre klubbens fremtid

Præmiekroner kan sikre klubben

Kommer Esbjerg i Final 4, er holdet ifølge Esbjerg-direktøren sikret en sum på 50.000 euro svarende til 372.000 kroner. Det beløb tildeles således det hold, der kommer på fjerdepladsen.

Bronze-, sølv- og guldvinderen tildeles henholdsvis 100.000, 150.000 og 200.000 euro. Eventuelle præmiesummer skal geninvesteres i klubben, fortæller Hans Christian Warrer.

- Vi er ikke ligesom enhver anden virksomhed, som skal give et afkast til ejerne. Det vigtigste for os er, at der er balance i klubben, siger han.

Den strategi skal samtidig tjene til at øge chancerne for at nå den største milepæl i europæisk håndbold. Også selv om klubben har oddsene imod sig.

- Ser vi på den lange bane, er det at kvalificere sig til Final 4 en succes i sig selv, men den ultimative drøm er at vinde turneringen. Samtidig er vi oppe imod nogle klubber, som har et væsentligt større budget end vores.

- Men det er ikke altid pengene, der vinder en turnering. Drømmen lever, siger Team Esbjerg-direktøren.

Søndag tager Team Esbjerg imod rumænske CSM Bucuresti i kvartfinalens returopgør. Lykkes det Esbjerg at holde føringen, skal klubben spille Final 4 i Budapest 4. og 5. juni.