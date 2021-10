To kvinder evakueret fra Syrien er varetægtsfængslet

Opdateret med information om, at den 37-årige kvinde også er varetægtsfængslet.

De to kvinder, der er i dag har været i grundlovsforhør for terrorsigtelser, er nu blevet varetægtsfængslet.

I Kolding har retten idømt en 37-årig kvinde næsten fire ugers varetægtsfængsling. Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Det er selvfølgelig en skuffelse for os, for hun har jo siddet i over to et halvt år i de her fangelejre. Så vi håbede, at dommeren kunne løslade hende i dag, men det kunne han så ikke, og så havde vi håbet, at hun kunne være anbragt med børnene, men det ville dommeren så ikke. Det er selvfølgelig ærgerligt, siger Tyge Trier, der er forsvarsadvokat for den 37-årige kvinde.



Grundlovsforhøret i Kolding foregik bag lukkede døre, men forsvarsadvokaten fortalte efter forhøret, at kvinden sagde ord i retten.

- Hun erkender, at hun har været dernede og haft en eller anden rolle som husmor og mor for børnene, og hun erkender, at hun har været i Raqqa efter, at der kom det her forbud mod at opholde sig i Raqqa, så hun har et langt stykke af vejen erkendt, at hun har været i Syrien, siger Tyge Trier efter grundlovsforhøret.



Kvinden har dog valgt at kære afgørelsen til Vestre Landsret.