Anker kan få asyl i Augustenborg

Men det er tvivlsomt, om det pæne tilbud bliver taget imod. Et flertal i byrådet på Fanø har netop besluttet, at Anker skal have lov at blive stående, hvor den står.

Men i Sønderborg vil de have trolden.

- Vi er i gang med at skaffe tilladelser til at stille en op ude i skoven, fortæller Peter Thomsen, der sammen med byrådskollegaen og partifællen Ellen Trane Nørby står bag forslaget.

- Hvad den skal hedde, må vi så finde ud af senere, slutter han.