Fanø-hjælp til omstridt K-profil: Trodser Pape og stiller op til genvalg

- Vi vil ikke være med til at henrette nogen uden rettergang. Det er et ønske om, at vi agerer som et demokratisk funderet parti, og at forretningsudvalget ikke agerer alene, sagde han i forbindelse med første indstilling i forrige uge.

Dermed bliver der lagt op til, at der skal tages stilling til Pernille Weiss' kandidatur på De Konservatives landsrådsmøde, som bliver afholdt i Herning den 23. og 24. september.

- Jeg håber inderligt, at vi alle sammen lander på benene og fokuserer på at lave grøn og konservativ politik i EU, siger Pernille Weiss.