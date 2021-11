Ikonisk færge har sejlet sin sidste tur

Derfor ender færgen sin tjeneste hos Smedegaarden A/S i Esbjerg, hvor den gamle færge skrottes og genbruges på den mest miljørigtige måde.



- Sønderho er 'træt' og fra en anden tid, og vi fandt, at det ikke ville være miljømæssigt forsvarligt at indsætte en ny el-færge og samtidig forsøge at forlænge tiden for så gammel en færge, siger Carsten Jensen, administrerende direktør hos Molslinjen i pressemeddelelsen.