Sådan vil borgmester løse PFAS-problem

Han påpeger i samme omgang, at det er værd at have med, at vandet på Fanø altså ikke er blevet mere giftigt, men at Miljøstyrelsen satte grænseværdien for PFAS-stofferne markant ned sidste år - fra 100 nanogram til to nanogram.

Styrelsen for Patientsikkerhed har dog vurderet, at borgerne på Fanø kan drikke vandet i en begrænset periode - uden at definere det nærmere.



Tre mulige løsninger

I kølvandet på de problematiske boringer er der blevet stillet tre løsningsscenarier op.

Den første går ud på, at man simpelthen renser drikkevandet for de giftige stoffer og dermed kommer under grænseværdien. Den løsning skyder borgmesteren hurtigt ned.

- Der er desværre ikke nogen hurtig løsning, for der findes på nuværende tidspunkt ikke noget system, der kan løse dén opgave, siger han til TV SYD.

Det andet løsningsforslag er at man laver nye boringer på øen. Her ser Frank Jensen også problemer.

- Hvis vi laver nye boringer, så går der lang tid før vi kan sige, om de overhovedet er bedre end dem vi allerede har lavet, siger han.