Kurt Beier Transport tiltales for åger og grov udnyttelse af chauffører

Syd- og Sønderjyllands Politi rejser efter en længere efterforskning nu straffesag mod Kurt Beier Transport A/S for "åger af særligt grov beskaffenhed" og kræver både fængselstraf og konfiskation af økonomisk udbytte, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemedelelse.

Anklagen kommer efter en længere tids efterforskning af sagen. Den begyndte i oktober 2018, og hvor Syd- og Sønderjyllands Politi modtog en anmeldelse fra Center Mod Menneskehandel om, at udenlandske chauffører fra primært Filippinerne og Sri Lanka boede og levede under meget usle forhold på transportfirmaets adresse i Padborg.

Chaufførerne boede sammen i barakker og containere eller lastbiler med begrænset adgang til toiletter og køkkenfaciliteter. Anklagen går også på, at de mange chauffører heller ikke havde adgang til lægehjælp eller har været omfattet af sygeforsikringer.

Risikerer seks års fængsel

Politiet oplyser, at efterforskningen har fokuseret på at udrede ejerforhold, økonomi, chaufførernes ansættelseskontrakter, boligforholdene for de ansatte, lønudbetalinger samt koncernens aktiviteter i Polen.

Kurt Beier Transport A/S og ledende personer ansat i firmaet tiltales for at have overtrådt straffelovens paragraf om 'åger af særligt grov beskaffenhed', der kan give op til seks års fængsel.

Opgiver tiltale om menneskehandel

Det er anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi, som i første omgang har foretaget vurderingen af beviserne og tiltalespørgsmålet. Efterfølgende har sagen været forelagt statsadvokaten i Viborg, som har besluttet at opgive påtale for overtrædelse af straffelovens § 262 a om menneskehandel.

TV SYD forsøger at få en kommentar fra Kurt Beier Transport.