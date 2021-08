Vognmand Ole Bang Jensen kan mærke, at Kurt Beier-sagen har haft stor betydning for branchen

Mere optimisme end længe



Men lige nu er han mere optimistisk end længe:

- Vi kan få lidt mere for vores kørsel, og det er med stor sandsynlighed, fordi der ikke er så mange udlændinge, der kører til billige penge, siger Ole Bang Jensen.



Siden den 1. juni i år har han sat sin timepris op med 50 kroner. Han kan nu tage lidt mere for sit arbejde, efter ændringerne er blevet indført i branchen:

- Det har været en 'gave' både for den danske vognmandsstand og for EU, at Kurt Beier-sagen har været der, mener vognmanden.

Den udlægning er DTL - Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard enig i:



- Kurt Beier-skandalen gav genlyd i hele Europa, og jeg er slet ikke i tvivl om, den har været medvirkende til at åbne øjnene hos mange politikere og dermed har hjulpet EU's vejpakke igennem. Det samme gælder i Danmark. Uden skandalesagerne fra Padborg ville der være gået længere tid, inden vi fik en lovgivning om aflønning af udenlandske chauffører på dansk grund. Skandalerne har simpelthen hjulpet os i kampen med at bekæmpe social dumping. Fremover bliver det vanskeligere at basere sin forretningsmodel på systematisk løndumping, siger Erik Østergaard.