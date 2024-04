Fredericia-sejr udsætter AaB's mulige oprykningsfest

Fredericia fortsatte generelt med at være dominerende, men et 2-0-mål kom først i anden halvleg med 20 minutter tilbage. Gæsterne spillede Hobro tynde, og Fredericias Gustav Marcussen fordoblede føringen med en flot afslutning direkte efter et fladt indlæg.

Hobro bragte spænding i opgøret til slut ved at reducere efter et selvmål af forsvarsspilleren Mikkel Fischer med få minutter igen, men Fredericia holdt stand og sikrede 2-1-sejren.

AaB og Sønderjyske møder i næste spillerunde henholdsvis Fredericia og Kolding og kan begge sikre oprykning.