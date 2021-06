Fredericia vil fortsat ikke give indsigt i havneselskab

- Det er en skam. Der er en åbenhedsdagsorden, og hvis man har lyst til at lægge handling bag de ord, er det fornuftigt at stemme for. Forslaget tvinger ikke ADP til at udlevere akter. Det giver alene muligheden for, at man kan søge, så der kommer en reel vurdering, sagde Cecilie Roed Schultz ifølge avisen på byrådsmødet.