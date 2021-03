Gruppeformand for byrådsgruppe i Fredericia: - Vi havde for meget tillid

Mere kritisk fremover

Ifølge Peder Tind byggede tilliden til Jacob Bjerregaard på et godt samarbejde og en respekt for det fremragende valg, som den tidligere borgmester fik ved kommunalvalget i 2017.

Knap 10.000 personlige stemmer og 13 mandater i byrådet lød resultatet på dengang. Sådan var virkeligheden, og den er vigtig at huske, mener formanden.

- Vores samfund bygger på tillid. Det er vigtigt, at man har en høj grad af tillid til systemet, men også til de folkevalgte. Den tidligere borgmester havde et utroligt stærkt valg i 2017, og vi har haft et rigtigt godt samarbejde i fire år forinden, så vi havde fuldt tillid til de vurderinger, han tog, siger Peder Tind.

Sagen i Fredericia Kommune har dog givet stof til eftertanke.

- Vi har selvfølgelig lært det, at man også kan have for meget tillid, og man måske skal være noget mere kritisk i de forskellige processer. Men overordnet set så havde vi tillid, og den har lidt et knæk, det er der ingen tvivl om, siger han.