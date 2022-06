Ingen tiltaler mod Fredericias tidligere borgmester og kommunaldirektør

Først omhandlede det den tidligere borgmesters køb af en byggegrund, og at han i den forbindelse skulle have misbrugt sin stilling som borgmester til at sikre sig ejendommen.

Noget tid efter bliver kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe hjemsendt i forbindelse med "en intim og inhabilitetsskabende relation" - som politiet omtaler det - mellem hende og Jacob Bjerregaard.

Men nu har statsadvokaten i Viborg altså truffet en afgørelse om, at det ikke under en straffesag kan bevises, at de to har gjort sig skyldige i grove eller oftere gentagne forsømmelser eller tilsidesættelse af deres pligter.

Derudover har man i efterforskningen også vurderet, at der ikke er sket noget strafbart i forbindelse med byggegrunds-sagen.