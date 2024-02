Ny tilkørsel med inspiration fra USA skal gøre det lettere at komme på motorvejen

I sådan et anlæg byttes der om på kørselsretningerne for at sikre konfliktfri venstresving ned mod motorvejen og samtidig skabe bedre plads til trafikanterne i alle retninger. Dermed bliver det lettere at komme til og fra motorvejen.



Et dynamisk ruderanlæg er en ny type anlæg i Danmark, men kendes fra særligt USA, hvor Vejdirektoratet har hentet inspiration og viden.

- I Danmark har vi indtil videre blot et enkelt dynamisk ruderanlæg ved Odense, og anlægget ved Taulov bliver det andet i landet. Så det er en meget spændende opgave, vi netop har sendt i udbud, og vi håber naturligvis, at mange entreprenører har lyst til at byde på opgaven, siger Ditte Bøgh Asaa, projektleder i Vejdirektoratet.

Projektet udføres i samarbejde med Fredericia Kommune.

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i april 2024 og udføres frem til udgangen af 2025.