Robert solgte bil og blev afkrævet gebyrer på 325.000 kroner

I 2013 solgte Robert Hansen fra Fredericia en 16 år gammel Renault Megane. I august 2022 sad den 37-årige førtidspensionist så i Fogedretten i Kolding, hvor han blev afkrævet 325.000 kroner.

Kravet kom fra forsikringsselskabernes garantifond DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring). DFIM kan opkræve dagsgebyrer på 250 kroner for hver dag, man ikke har afmeldt et uforsikret motorkøretøj, og det havde DFIM på det tidspunkt gjort i tre et halvt år. Helt præcist i 1300 dage.

Udokumenteret krav

Men Robert Hansen fastholder, at han ikke så kravet, før sagen blev sendt i Fogedretten. DFIM oplyste til retten, at der var sendt tre breve til Robert Hansen, og at brevene ikke var kommet retur.

Det kan DFIM dog ikke bevise, for fonden sender aldrig krav i e-Boks eller pr. anbefalet post, så DFIM kan ikke dokumentere, at han fik besked.

- Jeg hørte aldrig fra dem, før det var for sent. Det var længe siden, jeg solgte bilen, så jeg kan ikke finde slutsedlen. Det kan køberen desværre heller ikke. Han har skrevet under på, at bilen er skrottet, og han er villig til at vidne i retten under vidneansvar. Men det er desværre ikke nok for DFIM, siger Robert Hansen til TV SYD.