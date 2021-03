SF vil styrke offentligt ansattes ytringsfrihed efter Fredericia-sag

- Vi ser i de her sager, at flere af cheferne anonymt forklarer, at der har været dårligt arbejdsmiljø, og at de er blevet udfordret på klassiske embedsdyder som objektivitet og neutralitet, så ringer alarmklokkerne for mig, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, SF’s retsordfører, Kolding.

Hun og SF vil have styrket og lovfæstet offentligt ansattes ytringsfrihed.

Karina Lorentzen har fire forslag til, hvordan det kan gøres, som hun stiller et beslutningsforslag om. Først og fremmest skal det være en selvstændig lov, som beskytter offentligt ansattes ytringsfrihed. Og en ordentlig kompensation, hvis man udsættes for repressalier.

- Loven skal direkte omtale de offentligt ansattes frihed og ret til at ytre sig og deltage i den offentlige debat, også når det handler om kritisable forhold inden for den pågældendes arbejdsfelt. Det gælder også, at man kan sige en folkevalgt imod, uden det får konsekvenser. Det er lige så stort et problem, hvis man tier, siger Karina Lorentzen.

SF foreslår omvendt bevisbyrde, så en arbejdsgiver ved en fyring, skal bevise, at årsagen ikke er, at den pågældende har ytret sig offentligt. Så skal der sikres kompensation til de mennesker, der alligevel bliver fyret, når de benytter sig af deres ytringsfrihed.

- Der er nogle områder med en særlig sårbarhed, hvor omvendt bevisbyrde er nødvendigt. Vi har det allerede i tilfælde, hvor der sker fyringer af gravide. Her skal arbejdsgiveren bevise, at det ikke er graviditeten, der er årsagen. Så det synes jeg vil være et godt initiativ her, siger Karina Lorentzen.

Det er en del af forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier (herunder SF), at der skal leveres en bedre beskyttelse af offentligt ansattes ytringsfrihed. Der er dog endnu ikke taget hul på den debat.