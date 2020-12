Aflyste juleaftens-gudstjenester genopstår på nettet

150 stole er møjsommeligt sat op i den Holstenske lade ved Gram Slot. Scenen er klar til to juleaftensgudstjenester. Men sent lillejuleaften kom befalingen om at alverdens - eller ihvertfald alle danske juleaftensgudstjenester skulle aflyses.

Det store arbejde går dog ikke helt til spilde. Torsdag formiddag blev gudstjenesten optaget og kommer på Facebook, så snart den er klippet færdig.

Sognepræst Johannes Gjesing i Gram og Fole sogne er ærgelig over at måtte aflyse, men synes samtidigt det er det helt rigtigt, at biskopperne har meddelt den historiske beslutning.

- Stor respekt til biskopperne at de træffer denne svære beslutning, på baggrund af de ting de får at vide af sundhedsmyndighederne. Der er ingen af os der er herre over corona, så jeg er lettet over, at man træffer en beslutning, ud fra den viden man har.

- Vi holder en gudstjeneste her og så får vi den lagt på nettet. I dag har vi alle de her tekniske muligheder. Selvfølgelig havde det været endnu federe at man kunne sidde sammen. Hellere aflyse end og sidde her og tænke på om det er klogt at sidde her, og så til næste år, når vi er blevet vaccineret, så skal der synges igennem med Det kimer nu til julefest.