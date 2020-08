Arne-pension blev pludselig landskendt: - Det er nok kommet en del bag på mig

Arne Juhl er gået fra at være en ganske almindelig bryggerimedarbejder til at kunne holde pressemøde i sin have.

Han blev kendt i hele landet, da han under valgkampen sidste år blev ansigtet på Socialdemokratiets kampagne om tidligere pension til dem, der har været længst på arbejdsmarkedet.

- Det har jo været stort. Det var jo overhovedet ikke det, jeg regnede med sidste år, da de kom fra Socialdemokratiet og spurgte, om jeg ville med i den her kampagne, fortæller Arne Juhl.

Læs også 6.428 syd- og sønderjyder kan gå tidligt på pension i 2022

Symbol på den nedslidte

I hele landet har folk hørt om Arne Juhl, og han er blevet symbol på den hårdtarbejdende medarbejder, som er blevet nedslidt efter mange år med et hårdt fysisk arbejde. Men han havde ikke regnet med, at der fulgte så meget opmærksomhed med.

- Argh, det er nok kommet en del bag på mig, at det var så meget. Selv når jeg har været en tur på sygehuset i Vejle eller har været en tur nede at gå i gågaden, så bliver jeg genkendt, fortæller han.

Pressen rykker ind

I dag blev regeringens pensionsudspil så præsenteret, og det fik mediernes biler og medarbejdere til at strømme til Arne Juhls adresse.

- Det var jeg blevet advaret imod. I går tror jeg, at der ringede 20-25. Når vi er færdige i dag, og vi skal over til vores datter i aften til spisning på grund af fødselsdag, så tager jeg min telefon og ligger den til opladning, og tager den ikke engang med, siger Arne Juhl.

Men selvom der bliver givet mange interviews, og telefonen nok bliver ved med at ringe de næste par dage, så tager frontfiguren det med ro.

- De næste par dage bliver det også... sådan er det jo. Men indtil videre kører det godt nok, og bryggeriets ledelse har det også fint nok med det, siger han.