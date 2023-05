Danmarks første vinder af Le Mans genså lørdag gocartbanen, hvor det hele begyndte

- Det betyder, at de unge mennesker har et sted at komme, for det er vigtigt for vores samfund, at de har noget at lave, så en bane som den her betyder alt for dem, der har den her motorsportsinteresse, siger John Nielsen.



I år har Vojens Motorsports Arena 60 års jubilæum. I den forbindelse er stedet renoveret for 18 millioner kroner, som har bragt banen og faciliteter op på et niveau, hvor der nu kan afholdes internationale løb.



John Nielsen håber, at det lykkes gocartcenteret at få både EM og VM tilbage Vojens.

- Vi havde en gang en VM-løb her på banen, og det var en kæmpe begivenhed. Det vil være fantastisk, hvis det kommer til at ske. Så skal jeg helt sikkert ned og se det.