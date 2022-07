Fodboldskole hjælper Binyamin og andre børn fra udsatte boligområder med at danne fællesskab

Og selvom det er kampene, der bliver fremhævet som det sjoveste, så er der ingen tvivl om, at fællesskabet gør en kæmpe forskel for Binyamin Bakr.

- Jeg har fået nogle gode venner her, som jeg helt sikkert også kommer til at snakke med, når fodboldskolen er færdig, siger Binyamin Bakr.

Ukrainere bliver en del af fællesskabet

Det er syvende gang, at Get2Sport Fodboldskole bliver afholdt i Haderslev Fodboldklub. Det hele foregår i samarbejde med kommunen, der står for at invitere de familier, som er vurderet til at bo i udsatte områder.

- Alle børn skal have mulighed for at komme på fodboldskole. Alle børn skal have mulighed for at lege i sommerferien, og det er det, vi tilbyder her, siger Teddy Pedersen, der er fodboldskoleleder for Get2Sport Fodboldskole i Haderslev, til TV SYD.