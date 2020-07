Gense de smukke billeder: Sønderjyske vinder pokaltitlen

Syd- og Sønderjylland blev malet lyseblåt i går, da Sønderjyske vandt pokaltitlen. Det er første gang, at det sker i klubbens historie.

I en kamp, der var fyldt med drama, var sønderjyderne det bedste hold og med to scoringer fra Anders K. Jacobsen, så blev sejren hevet hjem på banen i Esbjerg.

Det er et historisk resultat for klubben, og det var til at mærke efter kampen. Her var fans, spillere, træner og ledere både glade og lettede. Her blev sejren fejret som var der ingen dag i morgen. Fodbold er følelser, og hvis du er i tvivl, så se reaktionerne i videoen øverst.

- Det er slet ikke til at fatte, lød den første kommentar fra fansene.

Men det er virkelighed. Sønderjyske har lavet et nyt kapitel i fodboldhistorien. Det blev en mindeværdig aften, som klubben nok sent vil glemme.

Og det blev da også til en lille fest udenfor banen:

