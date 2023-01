Millioner til kystbeskyttelse ved Kelstrup Strand

Projektet "Vores Kyst" i Haderslev Kommune modtager 8,7 mio. kroner fra statens pulje på 150 millioner kroner til kystbeskyttelsesprojekter.

Projektet er højaktuelt, da området ved Kelstrup Strand blev ramt af oversvømmelser i slutningen af november 2022, og et stort sommerhusområde stod under vand. Projektet omfatter blandt andet sandfodring og et klitdige i Sandvig Bugten, hvor der ligger tre større sommerhusområder.



I alt 10 projekter får del i pengene. Det gælder også Darum-Tjæreborg i Esbjerg Kommune, som modtager hele 29,1 millioner kroner.