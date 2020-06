Så blev første spadestik til nye kampfly taget i Skrydstrup

Der var højt til himlen i Skrydstrup i dag, da forsvarsminister Trine Bramsen, (Soc. dem.), Haderslevs borgmester H.P. Geil (V), og forsvarschef Bjørn Bisserup tog det første spadestik til de nye bygninger, der skal huse forsvarets nye kampfly, F-35.

- Det er 20 års forberedelser, der kulminerer i dag. De nye kampfly sikrer dansk forsvar i fremtiden og gør, at vi fortsat kan være en god allieret for vore allierede, sagde forsvarschefen i sin tale.

- Det er en helt speciel dag, når man tager første spadestik til Danmarks største enkeltinvestering på kommunens største arbejdsgiver, sagde borgmester H.P. Geil.

Og flyene får brug for den høje himmel. De er hurtigere, smartere og bedre på tusind måder i forhold til vores nuværende, der hedder F-16. Men så larmer de altså også mere.

Det har givet anledning til adskillig kontrovers i byen Skrydstrup, hvor nogle af naboerne ligger meget tæt på landingsbanerne, og hvor en del ikke er tilfredse med den aftale om støjkompensation, som folketinget i sidste uge vedtog som en del af anlægsaftalen for udvidelsen af flyvestationen.

Forsvarsminister Trine Bramsen er dog tilfreds:

- Jeg er glad for, at vi har fået en aftale om støjkompensation, og den står jeg gerne på mål for, fortæller forsvarsminister Trine Bramsen.

Også Haderslevs borgmester er glad for støjaftalen, og ikke kun fordi den bringer rede penge til kommunen.

- Hvis vi ikke havde fået aftalen, er det ikke sikkert, at forsvaret havde opretholdt kampstyrken i Skrydstrup, fortæller H.P. Geil.

De hurtigste 40-årige i byen. Vore gamle kampfly passerer revy.

Det bekræftes indirekte af forsvarschef Bisserup.

- Vi er glade for aftalen, så vi kunne blive i Skrydststrup, siger han i dag til TV SYD.

Flyvestation Skrydstrup beskæftiger 900 personer, og det ventes at stige til 1.000, når de nye fly bliver taget i brug. Derudover bliver der også arbejde til lokale entreprenører, når de nye bygninger skal bygges.