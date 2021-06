SønderjyskE får tysk cheftræner: - Han påskønner hårdt arbejde

Boris har første træning med holdet mandag, hvor han skal tilpasse sig sin nye klub, som han kommer 'alene' til. Det betyder, at den stab, der er i Sønderjyske i forvejen, forbliver i klubben.

– Jeg kommer til at bringe nogle nye ideer med til klubben, og jeg vil have nye input med fra første dag, men jeg skal også se det hele an. Det hele kommer til at ske i tæt samarbejde med den nuværende stab, hvor jeg allerede har talt med flere af dem, og jeg har fået et rigtig godt indtryk af både dem og klubben. Jeg glæder mig til at komme i gang og møde spillerne og alle folk omkring klubben og stifte bekendtskab med byen og hele landsdelen, siger Michael Boris.



Den nyvalgte træner skal stå i spidsen for Sønderjyske, der tager hul på sin 14. superligasæson i streg, fremgår det af klubbens hjemmeside.

Ny trænere i Syd- og Sønderjylland

Der er nye boller på suppen blandt de største fodboldklubber i Syd- og Sønderjylland, hvor der har været en del trænerudskiftninger forud for den kommende sæson.