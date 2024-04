Det så længe ud til, at der skulle en ekstra periodes overtid til for at afgøre duellen, men i de døende sekunder dukkede gæsternes Nikolaj Krag-Christensen op og gav Sønderjyske en matchbold søndag.



Sejrsmålet betyder nemlig, at sønderjyderne bringer sig på 3-1 i det samlede regnskab i DM-finalen. Søndag har holdet på hjemmebane i Vojens mulighed for at sikre mesterskabet.

De tre første møder havde været tætte kampe, der alle endte med sejre på et mål.