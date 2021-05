Venstre vil afsætte trafik-milliarder til Syd- og Sønderjylland

Togbro over Vejle Fjord manet i jorden

I Venstres planer for fremtidens infrastruktur bliver den omdiskuterede togbro over Vejle Fjord manet i jorden.

- I vores øjne er det uansvarligt at bruge penge på denne bro. Vi vil hellere bruge pengene andre steder, siger Kristian Pihl Lorentzen (V).

Projektet undergraver dermed muligheden for en fast forbindelse over Kattegat, især hvis den skulle have været med både motorvej og jernbane.

Andre infrastrukturprioriteter

Et andet projekt, der er også er på Venstres tegnebræt, er en alternativ rute via Vejle Havn. Mange kører igennem Vejle by, fordi der tit er kø hen over Vejlefjordbroen, og det skaber en trafikal flaskehals. Vejle Kommune vil derfor anlægge en alternativ rute gennem havnen og byen, som Venstre støtter op om. Pengene skal findes i den afsatte vejpulje.