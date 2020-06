32-årig bilist er i kritisk tilstand efter motorvejs-ulykke

En 32-årig mand fra Vejle er mandag morgen fortsat i kritisk tilstand, efter at to personbiler ramte hinanden i et voldsomt sammenstød søndag ved 11-tiden.

Den hårdt kvæstede 32-årige mand blev i akuthelikopter fløjet til Aarhus Universitets Hospital i Skejby.

- Hans tilstand er her mandag morgen fortsat kritisk. Ulykken skete, da en bil ført af den 32-årige kørte op bag i en bil med 40-årig mand fra Sønderborg som chauffør. Den 40-årige slap fra ulykken uden fysiske skrammer, siger vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Ulykken skete i det sydgående spor på motorvej E45 mellem Hedensted og Vejle og skabte i flere timer kø, da politiet spærrede motorvejen mod syd, mens redningsarbejdet stod på.