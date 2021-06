Godt nyt til sukkersyge Bjarne: Transportministeren går ind i sagen

Diabetesforeningen skal ind over

Transportministeren lægger også op til, at Diabetesforeningen skal inddrages fremover, fordi de er bekendte med konkrete sager.

- For at være sikre på, at vi får perspektiverne med fra diabetespatienter, så har vi også bedt Diabetesforeningen om at være med i forbindelse med arbejde og den afdækning, siger ministeren.



Han tilføjer:

- De har de konkrete eksempler, hvor det er gået godt og skidt i trafikken, siger han.



Det skaber stor glæde hos Bjarne, at man fremover vil inddrage Diabetesforeningen.

- Det er en fantastisk idé. Lad os endelig få Diabetesforeningen med. De arbejder utroligt hårdt på det. Det ville være alletiders. Jeg har jo haft kontakt til dem mange gange, og de er jo stort set enige med mig i, at det er uretfærdigt, fortæller han.

Ændret vejledning

Det har hidtil ikke været noget problem for Bjarne at få fornyet sit erhvervskørekort, og det har indtil nu ikke forhindret ham i at passe sit job hos en lokal vognmand ved Vejle.

Men efter at vejledningen om helbredskrav til kørekort nu anbefaler, at der ikke udstedes kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, kan han ikke længere få sit kørekort fornyet.

Vejledningen blev opdateret i 2017. Siden da har der stået i bekendtgørelsen, at der er særlige risici ved at lade type-1 diabetespatienter køre bus, hvorfor man ikke længere anbefaler, at den patientgruppe har erhvervskørekort.

Transportministeren siger, at det først nu har været muligt at kigge på området.

- Det er først nu besluttet, at Færdselsstyrelsen overtager kørekortsområdet fuldt og helt fra 1. oktober i år. Hvis skrappere regler har et fornuftigt grundlag, og man tager et individuelt hensyn, er der ikke noget galt med det, siger Benny Engelbrecht.

Men det mener Bjarne er alt for sent

- Det er for sent for mit vedkommende. Jeg er røget ud af arbejdsmarkedet, hvad det indgår. Det skulle man have gjort for længe siden. Diabetesforeningen har arbejdet på det længe. Det kommer alt, alt for sent, siger Bjarne Hansen.

- De hænger deres hat på en bekendtgørelse, siger han.