Hedensted sælger rekordmange grunde – men børnefamilierne mangler

Dyrt at byggemodne

Hedensted borgmester, socialdemokraten Kasper Glyngø, er ikke grundlæggende uenig.

- Jeg vil også meget gerne have øget tilflytningen til Hedensted Kommune, og det synes jeg også, vi er i fuld gang med. Indbyggertallet er jo også steget. Der er ingen tvivl om, at bosætning er en meget vigtig prioritering for os, siger Kasper Glyngø.

Han vil også gerne have hele kommunen med. Men det er en udfordring i en kommune, som med kommunalreformen fik tre centerbyer (Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum) og hele 54 landsbyer. To tredjedele af indbyggerne bor på landet.

- Vi er nødt til at udstykke dér, hvor vi har en stærk tro på, at vi kan sælge byggegrundene. En byggemodning koster cirka en halv million kroner per grund, men der er steder i kommunen, hvor man ikke kan få så mange penge for grunde, så det kan blive en stor udgift for kommunen. Desuden har et bredt flertal i byrådet vedtaget, at vi mindst skal have 100 millioner i kommunekassen, så der er grænser for, hvor meget vi kan bruge på byggemodning, siger borgmesteren.