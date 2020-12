Kommune sætter ny rekord i salg af byggegrunde

Salget af de kommunale byggegrunde fordeler sig på hele 16 byer i kommunen, glæder borgmester Kasper Glyngø, (S):

- Vi har stort fokus på at skabe bosætning i hele kommunen, og derfor gælder det om hele tiden at have attraktive grunde til salg. At vi nu igen sætter rekord for det kommunale grundsalg tilskriver jeg ikke mindst vores beliggenhed lige i hjertet af det østjyske vækstbånd, siger borgemesteren i en pressemeddelelse.