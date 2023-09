Kommune vil plante millioner af træer på privat grund

Det meddeler kommunen i en pressemeddelelse.

- Jeg håber, at vi på dette område kan få et godt samarbejde mellem lokale borgere, virksomheder og kommunen, så vi kan få plantet meget mere skov i vores kommune, siger Lars Poulsen, der er formand for Udvalget for Vækst og Klima i Hedensted Kommune, i pressemeddelelsen.



Kommunen inviterer borgere og lodsejere til at komme med forslag til arealer, hvor der kan plantes skov.

De lægger også op til, at virksomheder eller borgere bidrager til skovplantningen ved at sponsorere enten et enkelt træ eller flere hektar skov.

Et træ koster mellem 19 og 25 kroner, og heraf vil 80 procent gå til lodsejeren, som kompensation for brug af jorden.