Koncertleverandør ser frem til efteråret efter nye anbefalinger

Men i år kan de store events måske vende tilbage, efter en ekspertgruppe fredag kom med deres forslag til, hvordan store events og koncerter kan afholdes, og det glæder koncertleverandøren Nordic Rentals i Løsning.

- Det er meget positivt, at der nu kommer et udkast til en retning. Nu har vi et kompas, vi kan styre efter, og hvis det kommer til at gå som planlagt herfra, så håber vi på, at vi kommer igen i større skala hen over efteråret, siger Torben Sjøberg Pedersen, der er direktør i Nordic Rentals.