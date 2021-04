Mavepuster til festivaler: Eksperter anbefaler nul overnatning

Problem uden overnatning

Udmeldingen om en festival uden overnatning bliver ikke modtaget positivt i Tønder.

- Vores festival strækker sig over fire dage, så det er ikke godt, at vi ikke kan give vores gæster mulighed for at bruge de campingmuligheder, vi har hos os, siger Maria Theessink.

Heller ikke store markeder bør holdes til sommer, og det er ikke noget, der falder i god jord hos Brian Madsen, som er formand for Vorbasse grundejerforening.

- Det er træls - sagt på godt jysk, siger han.