Ærgerlig festivalgænger: - Festival hører til i mit dna

- Det er klart, at for nogle af de helt store begivenheder, der ser det rigtig svært ud. Det bliver ikke, som vi plejer, det står tydeligt efter udmeldingen i dag, siger ministeren og tilføjer:

- Jeg forstår godt, at der er rigtig mange, som tænkte åh nej, og som kulturminister, så brænder jeg jo også for at få så meget som muligt i gang, så hurtigt som muligt, siger ministeren, der nu skal i gang med de politiske forhandlinger.

Bare et lille arrangement

Uanset hvad de politiske beslutninger ender med, så er Lars ”Charlie” Mortensen klar til at markere Jelling Musikfestival med et lille arrangement.

- Jeg tror, det er meget vigtigt at skabe noget kultur ude i sommerlandet, og det vil vi gerne være med til. Vi håber trinvis, at vores kolleger senere på sommeren kan give den fuld gas. Det bliver ikke i Jelling, det må vi bare erkende, men vi er klar til bare at være med til noget, der hvor det giver mening. Hvis det er for 1.000 mennesker, så er vi klar til det, siger han.