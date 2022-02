Lægevalgskaos i Hedensted: - Det er dybt beklageligt

Tirsdag klokken 10 åbnede Hedensted Kommune op for, at borgere i kommunen kunne vælge læge. Desværre foregik det langt fra smertefrit.

IT-systemet, hvorigennem de 15.000 Hedensted-borgere skulle vælge læge igennem, brød sammen, og derfor valfartede folk i hundredvis til Borgerservice i Hedensted, og flere tusinde kimede Borgerservice ned på telefonen. Det resulterede i lange køer ude foran Borgerservice, men også telefoniske køer.

Else Søjmark, formand for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland er dybt ærgerlig over gårddagens forløb.



- Jeg synes, det er en rigtig træls situation, at IT-systemet brød sammen. Vi i regionen havde ellers forud for lægevalget varslet IT-leverandøren og sagt, at der ville komme pres på, siger formanden.

Et godt samarbejde

I følge Else Søjmark har regionen og Hedensted Kommune haft en fin dialog frem mod lægevalget.

- Mit indtryk har været, at der ville være sat ekstra mandskab på ved borgerservice tirsdag, for at imødekomme eventuelle udfordringer ved lægevalget, siger hun og fortsætter:

- Jeg kan kun beklage, hvis der har været nogle misforståelser.