Rektor vil ikke følge Sundhedsstyrelsens anbefaling - unge har det sjovere, når de drikker, mener han

En anbefaling Johannes Grønager ikke har i sinde at efterleve.

- Jeg mener ikke, at det gavner at forbyde alkohol. Jeg synes i stedet, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at begrænse de unges indtag, men uden helt at fjerne det, siger Johannes Grønager til TV SYD.

Alkohol har også positive effekter

Når Johannes Grønager ikke ønsker at forbyde alkohol til skolens sociale arrangementer, så er det fordi, han frygter, det vil komme til at gå ud over elevernes fællesskab.

- Vi er nødt til også at anerkende, at alkohol har en positiv indvirkning på de unges sociale samvær, når bare det indtages med mådehold, siger Johannes Grønager.

En pointe, der har vist sig særligt tydeligt for rektoren ved de seneste introfester for de nye gymnasieelever.

For under coronapandemien var det ikke tilladt at feste, men skolen havde stadig et arrangement for at byde eleverne velkommen.