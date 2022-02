Skibby forlader også Dansk Folkeparti

Folketingsmedlem Hans Kristian Skibby melder sig ud af Dansk Folkeparti. Det oplyser han til Berlingske og TV 2.

- Partiet er på vej et andet sted hen, og det, der foregår, er ikke lige min model. Vi har en tidligere formand for partiet, der render henad gangene og siger, at vores medarbejdere skal skamme sig, siger Skibby til TV2 med henvisning til Pia Kjærsgaard.



Mandag meldte fire andre folketingsmedlemmer sig ud af DF. Det var Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Karina Adsbøl og Lise Bech.