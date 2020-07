Sporarbejde er slut - men der kører færre tog

Ialt 35 broer på strækningen mellem Aarhus og Fredericia skal bygges om for at gøre plads til det nye kørestrømsanlæg.

Inden selve kørestrømsanlægget kan opføres, og eltogene kan komme ud at køre, ligger der i de næste tre år et omfattende forarbejde i at gøre plads til det nye kørestrømsanlæg under broerne på den 108 kilometer lange strækning.