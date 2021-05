Fjerde mistænkte for dødeligt overfald i Horsens er fængslet

De tidligere grundlovsforhør i sagen er blevet holdt for lukkede døre. Det betyder, at kun sigtelsen er kendt for offentligheden.

De sigtede mænds udlægninger, hvis de har valgt at forklare sig i retten, er derfor ikke oplyst. Det er heller ikke beviser, som politiet mener at have imod dem.

Anklagemyndigheden vil også ved mandagens retsmøde anmode om at få lukket dørene.