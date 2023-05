Forældre siger stop for byggeri - de frygter at skulle køre langt for at hente og bringe børn

En gruppe forældre på omkring 130 kvinder og mænd var søndag formiddag mødt frem på Lundskolen i den lille by Lund vest for Horsens for at vise deres utilfredshed med kommunalpolitikerne.

Forældrene er utilfredse med, at pasningstilbuddene i byen ifølge dem ikke er fulgt med befolkningstilvæksten. De frygter, at de skal have deres børn passet i den anden ende af kommunen og derfor tvinges ud i myldretiden for at hente og bringe børnene i daginstitution.

- Vi vil med samlingen i dag vise politikerne i Horsens Byråd, at der er mange flere børn på vej, end fremskrivningsprognosen viser. Kommunens prognoser for befolkningstilvæksten er alt for forsigtigt, siger Jonas Vindelev, der er formand for forældrebestyrelsen Dagtilbud Lund, og som er en af initiativtagerne til dagens visualisering af problematikken.

- Vi mangler simpelthen akut pasningstilbud til især de 0 til 2-årige, og det er meget bekymrende.