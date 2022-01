Horsensiansk sportsstjerne misser stor pris

Selvom Anne-Marie Rindom ikke kunne stille sig øverst på medaljeskamlen denne gang, så kunne hun i den grad gøre det i det forgangene år.

Det blev nemlig til en OL-guldmedalje i laser radial-disciplinen efter et drama uden lige. Før næstsidste race førte Anne-Marie Rindom og kunne tage guldet allerede her, men sådan gik det ikke for Rindom, der blev diskvalificeret.

Til trods for at det lignede, at det hele skulle blive tabt kort før målstregen, så lykkedes det Horsens-sejleren at vende det hele tilbage til sin fordel og tage guldet til sidst.