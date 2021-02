Klar opfordring fra Horsens Kommune: Undgå at stimle sammen ved Den Genfundne Bro

I den forgangne weekend fik det spirende forår rigtig mange til at søge ud til broen, og det gav så mange udfordringer med, at for mange var samlet i området på samme tid, at politiet måtte rykke ud.

Coronaguider hjælper på vej

For at afhjælpe problemet og få folk til at søge væk og eventuelt prøve at lave noget andet, har Horsens Kommune og Naturstyrelsen fra den kommende weekend lavet en række tiltag ved broen.

I weekenden vil der være coronaguider, der vil minde gæster om at overholde covid-19-restriktionerne og lede folk andre steder hen, hvis det bliver nødvendigt.



Desuden bliver der parkeringsforbud på Vestbirkvej. Gæster må naturligvis gerne parkere på selve p-pladsen, men hvis den er fyldt, vil coronaguiderne lede øvrige bilister væk fra området. Corona-tiltagene vil gælde, så længe kommunen og Naturstyrelsen vurderer, der er behov for det.

Indsatsen er koordineret med Sydøstjyllands Politi, der også har fokus på broen. Politiet vil have en særlig opmærksomhed på området med øget patruljering med henblik på at sikre, at retningslinjerne bliver overholdt, og alle dermed får en tryg oplevelse i naturen.

Her finder du alternative aktiviteter

- Vi har masser af skønne naturperler rundt omkring i vores kommune, og det er dejligt, at mange gerne vil ud og opleve dem. Men lige nu håber vi, at horsensianerne vil udforske nogle af dem, der er knap så kendte, og hvor der er bedre mulighed for at fordele sig, siger Peter Sinding Poulsen.

Horsens Kommune har samlet alternativer til en tur ud i naturen på deres hjemmeside og som ligger i nærheden af den populære bro.

Det samme har Naturstyrelsen med 10 alternativer til Den Genfundne Bro.