Politiet efterlyser to indbrudstyve fra Horsens

Efter et indbrud i en privat bolig i Horsens i forrige uge, beder Sydøstjyllands Politi nu om hjælp til at finde frem til to mænd, der mistænkes for indbruddet.

- Vi mistænker dem for at have stået bag flere indbrud i Horsens-området, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Duus.

Politiet forklarer, at mændene kan opholde sig uden for Horsens, og der kan være tale om tilrejsende, der f.eks. bor i et sommerhusområde eller på en campingsplads.