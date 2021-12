Politikreds vil have dømte helt væk fra nattelivet

Sydøstjyllands Politi indfører fra den 23. december fire nattelivszoner i henholdsvis Kolding, Vejle, Fredericia og Horsens.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Zonerne betyder, at personer, der er idømt et forbud "mod at deltage i nattelivet", ikke må færdes i de udpegede områder mellem midnat og klokken fem om morgenen. De må heller ikke besøge serveringssteder i områderne i det samme tidsrum.

Nattelivszonerne i de fire byer dækker ifølge politiet områder, hvor mange mennesker går i byen.

- Nattelivszonerne skal være med til at gøre det mere trygt at gå i byen. De fleste kan godt finde ud af at have en festlig aften i byen, uden at det ender i vold eller lignende.

- Men der er også nogen, der ikke kan finde ud af det - og dem kan vi nu fjerne fra nattelivet, så andre kan føle sig trygge, siger Michael Weiss, der er politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Nattelivszonerne blev en mulighed for politikredsene, da en lovændring trådte i kraft 1. juli i år.

Lovændringen medførte, at man først og fremmest kan pålægge personer, som er dømt for visse former for kriminalitet, et nattelivsforbud. Det kan for eksempel være en person, der er dømt for vold eller våbenbesiddelse, som er begået i nattelivet.

Et nattelivsforbud betyder, at en person ikke må opholde sig på serveringssteder, barer, natklubber og restauranter i de områder, som politiet har udpeget.

Politikredsene vælger, hvilke områder der skal være nattelivszoner. Har man et nattelivsforbud, gælder det i nattelivszoner over hele landet.