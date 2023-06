Ung alliance har genoplivet fanmiljøet i AC Horsens – og det vil en nedrykning ikke ændre på

Det, AC Horsens endte med at gøre, var at få klubbens fankoordinator til at fokusere på at lokke byens mange unge mennesker med på stadion. Blandt andet gennem et samarbejde med byens mange uddannelsessteder.



- Vi fandt nogle ambassadører på skolerne i alle klassetrin, og så arrangerede vi et møde, hvor vi talte om, hvad der skulle til for sammen at skabe et bedre fanmiljø, siger Emma Dahl Rasmussen, der er fankoordinator i AC Horsens.