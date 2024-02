En ambulance og en hundepatrulje rykkede lørdag eftermiddag ud til et skovområde sydvest for Kolding i forbindelse med et mistænkeligt forhold.



Herefter blev et område i skoven afspærret.

Lørdag aften oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T., at en ældre kvinde fra Kolding er fundet død i området.

Intet tyder på, at kvinden har været udsat for en forbrydelse, fortæller vagtchef Mads Flansmose til mediet.