Beboere stemmer for plan, der tvinger dem til at flytte

I beboerforeningen stemte to tredjedele for helhedsplanen i håbet om at få indflydelse på, hvordan det nye kvarter skal udmønte sig. Et nej til helhedsplanen risikerede muligheden for ikke at få et ord indført.



På gensyn eller farvel

Alle beboere skal efter planen genhuses, da alle altaner i ejendommene skal fjernes.

Karl-Jørn Petersen tror, der går et halvandet år, før de første får besked på, at de skal bo under andet tag.

Det bliver for nogle en midlertidig fraflytning, mens det for andre bliver et permanent farvel.