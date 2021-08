Marianne og Anders var tvunget til at vælge 17 bryllupsgæster fra - Nu betyder slækkede krav, at de kan komme med alligevel

Restriktionerne i Malt Kirke

Arealkravet har i lang tid betydet, at der skulle være en meters afstand eller et tomt sæde mellem hver siddende person til indendørs kultur- eller idrætsarrangementer og derudover to meters afstand, når der blev sunget i kirken.

Marianne Vestergård Klinkby og Anders Klinkby skal giftes i Malt Kirke, som har måttet have 80 personer indenfor som det maksimale antal.



At sætte en grænse for, hvor mange der må komme ind i en kirke, har generelt været en stor udfordring for sognepræst Anna S. Jensen, der skal vie Marianne Vestergård Klinkby og Anders Klinkby



- Det er jo nærmest ikke-evangelisk at skulle fortælle folk, at de ikke er velkomne i kirken, siger hun.