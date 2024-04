Minister vil ikke ændre på varetægtsfængsling af dement

Men der er også andre vigtige hensyn, lader justitsministeren forstå i sit svar.



- [...] Samtidig har vi som samfund også et ansvar for at sætte ind over for kriminalitet, herunder et ansvar for at sikre, at der ikke sker yderligere lovovertrædelser, at lovovertrædelser kan efterforskes og retsforfølges, samt at personer, der bliver ofre for forbrydelser, føler, at samfundet står på deres side.



- Jeg synes, at det er fornuftigt, at der i det strafferetlige system er mulighed for at tage de nødvendige hensyn til den enkelte gerningspersons personlige forhold, lyder det.

Læs hele Justitsministerens svar til Karina Lorentzen her.